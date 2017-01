LEC estreia com vitória na Primeira Liga

Na estreia da Copa da Primeira Liga 2017, o Londrina Esporte Clube iniciou a temporada com uma vitória fora de casa. Jogando no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), o Tubarão venceu pelo placar de 1 a 0 a equipe do Figueirense Futebol Clube. Retornando de empréstimo a equipe alviceleste, o meia-atacante Celsinho foi o autor do gol da vitória alviceleste, aos 36 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Londrina ocupa a segunda colocação do Grupo 4, atrás do Paraná Clube, que venceu o Avaí pelo placar de 2 a 0 em casa. No próximo domingo, o LEC volta a campo desta vez pela estreia do Campeonato Paranaense contra o Prudentópolis, no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Orlando Scarppelli, Florianópolis (SC)

Data: 25 de Janeiro de 2017 – Quarta-Feira

Horário: 19h00

Gol: Celsinho aos 36' do 2° T

Árbitro: Ronei Cândido Alves

Auxiliar 01: Breno Rodrigues

Auxiliar 02: Douglas Costa

4º Árbitra: Tainan Bordignon Somensi

Figueirense: Thiago Rodrigues; Weldinho, Dirceu, Bruno Alves e Marlon (Guilherme Morassi); Juliano (Yago), Josa e Everton; Anderson Aquino, Elias (Marcus Índio) e Bill. Técnico: Marquinhos Santos.

Londrina: Alan; Lucas Ramon, Luizão, Marcondes e Igor Miranda; Germano, França (Bidía), Rafael Gava (Júlio Pacato) e Fabinho; Safira e Wellisson (Celsinho). Técnico: Cláudio Tencati.

Asimp/LEC