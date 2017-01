Governo do Estado oferece bolsa de R$1,9 mil para estudantes de Gestão Pública

Estão abertas as vagas para o Processo Seletivo para o Programa de Residência Técnica, do Governo do Estado, que prevê a oferta de um Curso de Especialização em Gestão Pública. O curso tem ênfase em Sistema Único da Assistência Social, direitos humanos e cidadania e planejamento e avaliação de políticas sociais. O programa é operacionalizado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)



É ofertada a atuação em uma secretaria estadual, na condição de residente técnico, com uma carga horária semanal de 30 horas. O residente técnico selecionado receberá pelo seu trabalho, além da gratuidade do curso de especialização, uma bolsa-auxílio, no valor de R$ 1.900,00 por mês.



O curso será ministrado no período de março de 2017 a março de 2019, na modalidade a distância, com carga horária de 500 horas, incluindo módulos básico e específico e Trabalho de Conclusão de Curso.



ÁREAS - As vagas são para as seguintes áreas de graduação: Serviço Social, Psicologia, Estatística, bacharel em História, bacharel em Letras, Direito, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia,Ciências Econômicas, Jornalismo ou Comunicação Social (com habilitação em jornalismo) e Tecnologia da Informação (Informática, Engenharia de Computação).



JUSTIÇA - Cerca de 40 das vagas para residente técnico estão destinadas à Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. Os candidatos aprovados poderão exercer as atividades de residente nos departamentos de Direitos Humanos, de Atendimento Socioeducativo, de Proteção ao Consumidor (Procon), do Trabalho, na Escola de Educação de Direitos Humanos e, ainda, nos setores administrativos da Secretaria.



As inscrições para o curso devem ser feitas até o dia 02 de fevereiro de 2017, exclusivamente pela internet, com o preenchimento on-line no site www.cps.uepg.br/externos.. Mais informações: www.sistemas.cps.uepg.br/restec_2017/

AEN