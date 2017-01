Pacientes do HU terão terapia com cães neste sábado

Pacientes do Hospital Universitário (HU) da UEL participam neste sábado (28) do 5º encontro de Terapia Assistida por Animais (TAA), que busca o desenvolvimento físico, psíquico, cognitivo e social dos pacientes. O atendimento começa a partir das 9 horas, no hall de entrada do hospital e será coordenado pela equipe do HU, juntamente com integrantes do GoldenContro Londrina.

Serão utilizados cães da raça Golden Retriever, considerada uma raça dócil e afetiva. O atendimento será oferecido aos pacientes em condições de locomoção e familiares. Também será realizada uma visita aos pacientes das Unidades Feminina e Masculina, além da Tisiologia.

Agência UEL