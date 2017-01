Arapongas - Secretaria de Educação divulga início do ano letivo 2017

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Educação, divulga a programação do início do ano letivo.

Durante a abertura do ano letivo que acontece no dia 02/02(quinta-feira), serão divulgados oficialmente os cinco candidatos que concorrem ao cargo de Secretário(a) de Educação, que será eleito(a) através dos votos de todos os funcionários da área educacional. A eleição acontece no dia 06/03(segunda-feira).



Segundo a secretária interina, Luciana Gutierres, toda a equipe da educação está empenhada para que o ano letivo seja proveitoso.



Cronograma início ano letivo 2017:



30/01(segunda-feira):

Secretarias das escolas municipais voltam a funcionar normalmente, no período vespertino.



02/02(quinta-feira):

Curso para cozinheiras escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil(CMEI), às 7:00, no Teatro Vianinha.



02/02(quinta-feira):

Abertura ano letivo para professores das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil(CMEI), às 8:00, no Recanto das Acácias.



02/02(quinta-feira):

Palestra para os motoristas do transporte escolar, no auditório do Paço Municipal, às 14:00.



03/02(sexta-feira):

Professores realizam planejamento em período integral nas escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil(CMEI).



06/02(segunda-feira):

Início das aulas nas escolas municipais e nos Centros de Educação Infantil.

COM/PMA