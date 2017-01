Porecatu - Prefeitura aluga ônibus para o transporte de pacientes

Desde o dia 18 de janeiro, um ônibus novo, transporta os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Porecatu até Londrina. Desde que assumiu, o prefeito Fabio Luiz Andrade (Fabinho), tem como meta oferecer atendimento especial à população em qualquer área. “Na da saúde, o cuidado tem que ser redobrado”, esclarece o prefeito.

O veículo não foi comprado, mas alugado, como uma medida provisória até que seja definido se a Prefeitura irá adquirir um ônibus zero km ou firmar parcerias com empresas de transporte. “Essa iniciativa significa mais conforto e segurança para quem realmente precisa do poder público. Queremos que a população tenha um transporte digno, seguro e confortável. Por isso, estamos vendo qual a melhor forma de ofertar esse serviço à população dentro das legalidades e orçamento da Prefeitura”, explica o prefeito Fabinho.

COM/PMP