Ex-delegado da PF, Evaristo Kuceki, assume a Secretaria Municipal de Defesa Social

Ele assume o lugar do coronel Luiz Carlos Deliberador, que ficou interinamente no cargo; posse acontece em um momento em que Londrina passa por uma grave crise de segurança

O delegado aposentado da Polícia Federal, Evaristo Kuceki, assumiu na quarta-feira (25) o cargo de secretário municipal de Defesa Social de Londrina. O anúncio ocorreu pelo Prefeito Marcelo Belinati, e a nomeação foi publicada na tarde de ontem (26), no Jornal Oficial do Município.

Kuceki vai substituir o coronel aposentado da PM, Luiz Carlos Deliberador, que estava atendendo interinamente esta função. Já o policial federal Carlos Augusto Nasser, anunciado anteriormente para este cargo, acabou declinando ao convite diante da demora no seu processo de aposentadoria, anteriormente programado para ocorrer até o início de fevereiro.

A escolha se dá em um momento em que Londrina passa por uma grave crise de segurança pública. E o objetivo é que a Defesa Social se integre juntamente com as demais forças de segurança de Londrina, como uma força auxiliar, na busca de soluções para esse problema que afeta a todos. “Tenho certeza que o Evaristo Kuceki vai continuar o importante trabalho já realizado junto à Defesa Social e, com certeza, com a sua experiência profissional, ajudará a melhorar ainda mais o papel da Guarda Municipal e demais setores envolvidos”, afirmou Marcelo, lembrando que dentro da atual estrutura a secretaria conta com a participação de três representantes das nossas forças policiais: Federal – o próprio secretário –, Civil – o delegado Manoel Pedro – e Militar – o coronel Luiz Carlos Deliberador.

O Prefeito Marcelo Belinati ainda agradeceu ao empenho realizado por Deliberador neste período em que esteve interinamente no cargo. “O Deliberador, nestas últimas semanas, desempenhou um importante serviço à comunidade de Londrina à frente da Defesa Social. Só tenho a agradecer por este esforço em prol da segurança pública da nossa cidade”, enfatizou.

Currículo – Evaristo Kuceki é Delegado aposentado da Polícia Federal. Ele é 2° Tenente da Reserva do Exército tendo concluído o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR) em 1981. Em 1983 foi nomeado Agente de Polícia Federal e, em 1992, concluiu o curso de Bacharelado em Direito.

Em 2001 ele tomou posse como Delegado de Polícia Federal na Delegacia da PF em Paranaguá, tendo desempenhado diversas funções na DPF em Curitiba. Em 2007 foi nomeado Chefe da Delegacia de PF em Londrina, se aposentando em 2011. Neste mesmo ano ele assumiu a chefia do Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP), vinculado à Secretaria de Estado da Segurança do Paraná.

