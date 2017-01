Fundação de Esportes de Londrina participa da Operação Verão no Lago

Atividades começam amanhã (28), das 15 às 19 horas, no aterro do Lago Igapó II

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) participa neste ano da Operação Verão no Lago, no aterro do Igapó II. A partir deste sábado (28), próximo à rotatória da Avenida Maringá, a comunidade vai contar com várias atrações e atividades, como aula de pilates, apresentação de Zumba e Dança de Salão, Ginástica Funcional e Futsabão. O evento é uma realização da TV Tarobá e parceiros, e prossegue em todos os sábados, até o dia 18 de fevereiro, das 15 às 19 horas.

Os estagiários e professores da FEL serão responsáveis por conduzir as atividades. Além da FEL, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) deve participar do evento a partir do dia 4 de fevereiro, com ações educativas sobre o trânsito.

O diretor-presidente da FEL, Fernando Madureira, explicou que um dos principais objetivos desta administração é se aproximar mais da comunidade. “Neste ano, vamos desenvolver, apoiar e participar diretamente de diversos eventos. Para as atividades do Verão no Lago, iremos ajudar na programação esportiva. Neste final de semana, teremos muita dança, ginástica e zumba, além do mini futebol para criançada. Gostaria de convidar toda a população a participar e se divertir”, afirmou.

Segundo a diretora de Marketing da TV Tarobá, Kelly Penteado, a Fundação de Esportes apoiou o projeto com várias atividades do cronograma. “É muito importante esse relacionamento em um projeto que visa o bem-estar da população londrinense, até mesmo promovendo um local tão bem receptivo como o aterro do Lago Igapó. É somar forças para melhorias na qualidade de vida de todos nós e para mais ações desse tipo”, destacou.

E no primeiro dia do evento, os animais domésticos terão vários serviços exclusivos à disposição. Veterinários participam do evento oferecendo vacinação gratuita, consulta e pesagem dos animais de estimação. Serão fornecidos kits de ração e haverá entrega de brindes.

A Operação Verão no Lago conta com parceiros como Unifil Pet, Seara, Hospitalar, Drogamais, Brinkaria, NET, Refriko e outros.

N.com