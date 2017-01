Tencati analisa vitória do Tubarão na estreia da Primeira Liga

No domingo o Tubarão tem outra estreia. Desta vez, pelo Campeonato Paranaense contra o Prudentópolis, no estádio do Café

O LEC venceu o Figueirense na estreia da Copa Primeira Liga pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, a equipe alviceleste ocupa a segunda colocação do grupo D. O técnico do LEC, Cláudio Tencati elogiou a postura do Tubarão em sua primeira partida oficial do ano.

"A equipe correspondeu muito bem no comportamento tático. Tudo o que foi solicitado, foi executado como saída de bola de bola e movimentação. No segundo tempo, houve evolução da equipe e ganhamos no volume de jogo. A vitória vai colaborar para tirar a pressão e dar moral, consistência e confiança para o elenco que com o decorrer dos jogos, vai se tornando cada vez mais forte e competitiva", destacou Tencati.

Tencati elogiou o autor do gol que deu a vitória ao Tubarão, o meia Celsinho. " O Celsinho foi um cara vencedor com o Londrina e o gol dará credibilidade e confiança para o jogador. Ele está treinando, se empenhando e agora é trabalhar para a regularidade do jogador que contribuirá para a equipe ao longo da temporada", frisou o treinador alviceleste.

Para a estreia do Paranaense, a meta do técnico Tencati é começar o estadual com o pé direito. " É importante começar com o pé direito e ganhar em casa no primeiro jogo", afirmou.

