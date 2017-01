Hospital Universitário inicia obras nas UTIs

São 619,53 metros quadrados de construção. A previsão é que a obra termine em 180 dias

Hospital Universitário (HU) começou esta semana a reforma das Unidades de Terapia Intensiva 1 e 2, visando melhorar a infraestrutura de atendimento dos setores. Com investimentos no valor de R$ 2,7 milhões, recursos liberados extraordinariamente pela Secretaria da Saúde (SESA). São 619,53 metros quadrados de construção. A previsão é que a obra termine em 180 dias.

"O espaço já estava deteriorado com o tempo e não tinha mais capacidade para abrigar o aparato técnico exigido atualmente", explica a superintendente do HU, Beth Ursi. Hoje os setores contam com 17 leitos. Após a conclusão da obra, serão mais três leitos na UTI, totalizando 20.

Enquanto passa por reforma, dez leitos de UTI serão instalados junto à Unidade Masculina, que acaba de passar por uma reforma. "Reduzimos temporariamente leitos para pacientes de menor gravidade para privilegiar o atendimento aos mais graves. A nossa principal demanda é voltada para casos mais graves", informa a superintendente do HU.

