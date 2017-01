Adolescentes do Cense de Maringá vencem Festival Regional de Karatê

Os adolescentes do Centro de Socioeducação de Maringá venceram o III Festival Regional de Karatê no Cense. Disputado no Cense Londrina II, na quarta-feira (25), o festival reuniu adolescentes, além de Maringá, também de Paranavaí, Campo Mourão, da Casa de Semiliberdade de Londrina e da própria unidade que sediou o evento.



Os Centros de Socioeducação são unidades de responsabilidade da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e abrigam adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.



O Projeto Karatê no Cense é desenvolvido desde 2013, em parceria com a Associação Educacional de Desenvolvimento Humano e Social. O objetivo do festival foi promover um campeonato esportivo, além de celebrar o trabalho realizado pela ADDES em parceria com as unidades socioeducativas, e favorecer o encontro de profissionais e adolescentes em um momento de confraternização, na possibilidade de novas aprendizagens aos atletas.



APERFEIÇOAR - Para o diretor da unidade Londrina II, Marcio Schimidt, o desafio de se aperfeiçoar na apropriação de uma técnica e se submeter ao olhar do outro, à avaliação de outros instrutores, profissionais de outras unidades e dos próprios adolescentes, adquire grande valor simbólico aos educandos.



O diretor adjunto do Departamento Socioeducativo, Alex Sandro da Silva, destaca a importância das atividades e da interação dos adolescentes. “O projeto Karatê no Cense trabalha no objetivo de disciplinar os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, além de obter o autocontrole, gerando assim a mudança de comportamento entre eles para seu retorno a sociedade.

