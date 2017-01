SAMU de Uraí recebe ambulância nova

No dia 16 de Janeiro, o Prefeito de Uraí Carlos Roberto Tamura, esteve em Curitiba, onde assinou o termo de doação e o município será contemplado com uma ambulância zero km, renovando a frota do SAMU.

Essa importante conquista veio através do Ministério da Saúde do governo federal, representado pelo Ministro Ricardo Barros. Na solenidade estiveram presentes o governador do Estado do Paraná, Beto Richa e a vice-governadora Cida borghetti, além de diversas autoridades do Estado.

COM/PMU