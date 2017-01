Centros de Convivência do Idoso retomam atividades

A partir da próxima semana, idosos poderão se inscrever em diversos cursos gratuitos e participar de atividades físicas nos CCI Oeste e Leste

A Secretaria Municipal do Idoso informa que as atividades dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa da Região Leste e Oeste retomarão as atividades a partir da próxima segunda-feira (30) trazendo novidades à comunidade. As pessoas com mais de 60 anos poderão participar das atividades físicas, dos cursos de artesanatos, de palestras sobre qualidade de vida e outras ações.



A partir de segunda-feira (30) o Centro de Convivência da Região Leste (CCI Leste) trará atividades físicas todas às segundas, quartas e sextas-feiras. As turmas serão das 14h às 15h e das 15h às 16h e toda comunidade com 60 anos ou mais pode participar gratuitamente. O CCI leste fica na Rua Gabriel Matokanovic, 260, no Jardim da Luz. Para chegar lá, os usuários podem pegar a linha de ônibus 112 – Alexandre Urbanas. Quem quiser obter outras informações podem telefonar para (43) 3375-0307. O atendimento é das 8h às 17h30.



Já no Centro de Convivência da Região Oeste (CCI Oeste), as turmas de educação física serão às terças-feiras e quintas-feiras, das 15h às 16h e das 16h às 17h. As aulas começam na terça-feira (31). Quem quiser participar pode ir até o CCI, que fica na Rua Pedra Selada, 111, no Jardim Bandeirantes. Para chegar utilizando o transporte coletivo, o idoso pode pegar as linhas de ônibus 308, 314 ou 318. O horário de funcionamento é das 8h às 17h30. Outras informações sobre as aulas e cursos podem ser obtidas no (43) 3375-0334.



Além dessas ações, a assessora técnica da Secretaria Municipal do Idoso, Ana Karina Anduchuka Barbosa, informou que já estão abertas as inscrições para outras ações como os cursos de artesanato, pintura em tecido, oficina de qualidade de vida e cidadania, grupos de convivência e bailes. Os interessados em participar precisam telefonar para o CCI mais próximo de sua residência e se inscrever. Todos serão atendidos, pois mesmo que as primeiras turmas tenham atingido o número máximo de vagas, haverá lista de espera para a abertura novas salas.



O objetivo dos centros é garantir a cidadania à população idosa, além de ampliar os espaços e atividades de socialização e convivência para esse público. “As atividades do CCI são escolhidas a partir das necessidades dos idosos e seguem as recomendações preconizadas na legislação existente, como o Estatuto do Idoso, para garantimos o melhor atendimento possível a eles”, explicou Ana Karina.



No final de fevereiro e início de março, a Secretaria Municipal do Idoso também dará início às oficinas desenvolvidas pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

N.com