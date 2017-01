Agricultura realiza Feira da Uva

De segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, serão comercializadas as variedades Benifuji e Niágara, no estacionamento da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA) realiza, a partir de hoje (27), a Feira da Uva. Até o dia 24 de fevereiro as uvas Benifuji e Niágara, direto do Distrito de Guaravera, serão comercializadas nos valores de R$ 6 e R$ 5 o quilo, respectivamente. A iniciativa faz parte do projeto Feira de Produtos de Época, que atende a Agricultura Familiar.



A Feira da Uva ficará localizada no Centro Cívico, na Rua Otávio Zanetti, vagas 6 e 7 do estacionamento da Zona Azul. O atendimento será das 9 às 18 horas, ou enquanto durar o estoque. Nesta edição da Feira da Uva, o agricultor participante é João Alves dos Santos, que está em Londrina há 60 anos.



O gerente de Agroindústria da Diretoria de Abastecimento da SMAA, Paulo Gonçalves da Silva, citou que a Feira da Uva tem como objetivo estimular a diversificação da produção agrícola de Londrina. “Além disso, é uma forma de levar aos consumidores produtos de ótima qualidade e preço, sem intermediários. E ajuda o agricultor a desenvolver seu negócio, conquistando mercado por meio da divulgação e contato com o público”, acrescentou.



Para participar do projeto, o agricultor precisa comparecer na Gerência de Agroindústria da SMAA e fazer o requerimento. “Nossa técnica fará uma visita ao produtor, para acompanhamento, e deverá confirmar a produção e a origem dos produtos. Atendendo aos critérios, viabilizamos um espaço para comercialização dos itens direto com o consumidor”, explicou Silva.

N.com