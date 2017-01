Guilherme Arantes se apresenta em Londrina

Compositor de clássicos como Planeta Água, Cheia de Charme e Lindo Balão Azul, Guilherme Arantes faz show em Londrina neste sábado (28), às 21 horas, no Teatro Marista. O show - que celebra os 40 anos de carreira do cantor - reúne seus maiores clássicos, sempre marcados pelo romantismo e o piano ao fundo.

Em sua carreira Guilherme lançou 32 álbuns, com suas músicas sempre ganhando destaque em trilhas sonoras de diversas novelas da Rede Globo. Segundo as estatísticas do próprio cantor, até hoje foram 29 músicas suas escolhidas para novelas. Suas canções também fizeram sucesso na voz de cantoras como Elis Regina e Maria Bethânia.

Morando atualmente na Bahia onde coordena o Instituto Planeta Água, Guilherme diminui sua agenda de shows e fará em Londrina apresentação única com a expectativa de casa cheia. Os ingressos para o espetáculo estão disponíveis nas Óticas Diniz, no Posto Duim (Av. Maringá) e pela internet no site cidadeoferta.com.br.