Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 28/01/2017

Primeira Leitura (Hb 11,1-2.8-19)

Leitura da Carta aos Hebreus.

Irmãos, 1A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. 2Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. 8Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. 9Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaac e Jacó, os coerdeiros da mesma promessa. 10Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. 11Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. 12É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão “comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar”. 13Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. 14Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria, 15e se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. 16Mas agora, eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isto, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado o seu Deus. Pois preparou mesmo uma cidade para eles. 17Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaac; ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, 18do qual havia sido dito: “É em Isaac que uma descendência levará o teu nome”. 19Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho — o que é também um símbolo.

Responsório (Lc 1,69-70.71-72.73-75 )

— Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou!

— Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos,

— para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa Aliança.

— e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias.

Evangelho (Mc 4,35-41)

— Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Marcos.

35Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: “Vamos para a outra margem!” 36Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. 37Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. 38Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: “Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?” 39Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: “Silêncio! Cala-te!” O vento cessou e houve uma grande calmaria. 40Então Jesus perguntou aos discípulos: “Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” 41Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: “Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem?”

Nossa fé vence os ventos contrários da vida

A fé nos coloca na posição de combate, ajuda-nos a vencer tantas tribulações e ventos contrários na vida

“Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?” (Marcos 4,40).

Estamos acompanhando Jesus e Seus discípulos, fazendo essa travessia no mar da Galileia. Naquela travessia, uma forte ventania começou a soprar e as ondas começaram a se lançar dentro do barco.

É óbvio que, quando as ondas se agitam e o vento forte vem para abalar, estando num barco, num avião, num carro, estando em qualquer lugar, nós muitas vezes não sabemos suportar os ventos contrários. O que vem no coração humano nesse momento? Desespero, pânico, pavor. Começamos a nos apavorar e o medo começa a nos guiar, tomar conta de nós, tememos pela nossa vida, pelo que vai acontecer.

Não se trata de sermos super-heróis, de sermos os corajosos; trata-se de sermos pessoas de fé, para enfrentarmos as tribulações, as ventanias, os ventos contrários e as ondas agitadas da vida.

Com medo não conseguimos nada! Com medo só sucumbimos, somos enforcamos, atribulamo-nos mais e somos apenas vencidos.

A nossa couraça não é o medo, a nossa couraça é a fé! A fé nos mantém de pé, coloca-nos na posição de combate, ajuda-nos a vencer tantas tribulações e ventos contrários na vida.

Jesus estava deitado com calma, e você pode pensar: “Nossa, Jesus estava indiferente! Jesus não se preocupou com aquela situação”. Desde quando excesso de preocupação, agitação e desespero ajudam a resolver alguma coisa na vida?

Não é sangue frio, mas é serenidade de espírito. Não é simplesmente não se importar e achar que tudo vai acontecer de forma mágica e milagrosa. Não! O grande milagre de que precisamos, a cada dia, é termos um coração sereno, confiante de que nos mantendo firme em Deus enfrentamos as ondas agitadas da vida, as tribulações que estamos vendo à nossa frente nesta ou naquela situação.

Às vezes, recebemos uma má notícia, a nossa saúde nos abala, acontece uma situação na nossa família, enfrentamos situações adversas, somos traídos, enganados, iludidos. As coisas não dão certo para nós e desanimamos, prostramo-nos, começamos a temer, a nos desesperar e alguns fantasmas aparecem: fantasmas do medo, da ilusão, da agonia nos deixam realmente acabrunhados, atribulados, sem ânimo e esmorecidos.

Jesus, hoje, está nos perguntando: “Por que não tendes fé?”. Se Jesus disse ao mar: “Silêncio, cala-te!”, precisamos dizer ao medo, às tribulações, aos fantasmas e fantasias que se criam dentro de nós: “Silêncio! Cala-te”, porque Deus está no comando!

Deus abençoe você!

