Karina Nascimento superou infância difícil e vida em orfanato, hoje é rica e recordista em títulos

A brasileira Karina Nascimento tem uma linda história de superação. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, ela foi morar no Texas, nos Estados Unidos, com a mãe e o irmão quando tinha apenas 14 anos.

"Tive uma infância difícil e vivia longe dos meus pais. Mesmo quando fui para os EUA com a minha mãe acabou não dando certo e vivi num orfanato até os 17 anos. Isto acabou com meu emocional despertando uma profunda depressão. Sai de lá e fui competir e trabalhar. Aos 26 anos decidi que mudaria minha vida totalmente fazendo mais coisas positivas. Então fui para uma clínica me tratar e fiquei lá durante quatro meses. Saí da clínica em 1996, conheci meu treinador e comecei a treinar para os campeonatos de fisiculturismo. Conheci meu marido em um campeonato no Texas e tivemos três filhos", conta a loira atualmente com 44 anos.

Karina Nascimento explica como foi sua trajetória como bodybuilder: "Treinei um ano e meu primeiro campeonato foi em 1999. Ganhei títulos no Texas, Califórnia, Nova York e fui para o Brasil porque o presidente da IFBB queria validar meu cartão como profissional. Quando cheguei no estado de São Paulo em 2001 ele me deu o cartão de profissional.

A milionária Karina Nascimento atleta da Midway, é esposa de John Hoffman proprietário da Europa Sports que detém 80% do mercado de suplementos nos Estados Unidos é uma verdadeira recordista de títulos, confira os títulos de Karina Nascimento.

1999 The NPC Ronnie Coleman Classic 1st and Overall Texas USA

2000 The NPC Iron Games 1st and Overall Oklahoma City

2000 The NPC Iron men Iron Maiden 1st and Overall California

2001 The NPC Women's extravaganza

New York.

2003 The IFBB Arnold Classic Ms International 3rd place light weight class Bodybuilder

2012 Desert Muscle Classic 1st Place and The inaugural women's physique Champion.

2012 The IFBB Grand Prix 4th place

2012 The IFBB Valenti Cup 1st place

2013 The IFBB Optimum Classic 1st place

2013 New York Pro 2rd

2013 Olympia 8th

2014 IFBB Optimum Classic 3rd

2014 IFBB Greater Gulf 3rd place

2014 Tampa pro 2rd

2014 Olympia 4th place

2015 The inaugural IFBB Arnold classic women's physique 4th place

2016 Olympia again Than I Retired.

