Tati Zaqui participará do DVD de Rodrigo Marin

Tati Zaqui não para! Depois de lançar o hit "Rebelde e Abusada" que se tornou a preferida das academias de dança em todo o Brasil e de lançar "Bumbum que balança" que é uma das músicas tocadas nos bailes e praias do país, a cantora de cabelos azuis participou da gravação do DVD do cantor sertanejo Rodrigo Marin, no último dia 24 de Janeiro na Woods em S.Paulo.

Juntos gravaram a música "De Calcinha e Camiseta", no melhor estilo "sertajeno pop" que foi lançada hoje em todas as plataformas musicais.

Tati está em uma excelente fase profissional, recentemente lançou o vídeo de "Bumbum que balança" com o coréografo Daniel Saboya, que em menos de 24 horas atingiu mais de 600 mil visualizações.

