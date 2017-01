Direto de Milão, Naty Kuprian vai brilhar na Grande Rio

Naty Kuprian é confirmada pela Grande Rio como abre alas na escola, a personal stylist brasileira, radicada em Milão desde 2006, formada em Personal Stylist & Fashion Imagem no Instituto Marangoni, destaca-se pelo seu portfólio desenvolvido a partir da sua visão inovadora que mescla o exótico brasileiro e o vintage europeu, trazendo um fashionismo "one of kind" de peças especiais concebidas com exclusividade.

Com certeza, seu grande savoir-faire são os vestidos individualizados. O hightlight dessa linha encontra-se no cuidado artesanal que prestigia o equilíbrio entre o clássico e o contemporâneo através da criação de peças elegantes com toques de sex appeal a partir da utilização de recortes diferenciados, além de rendas, pedras e tules.

A inventividade de Naty Kuprian tem como principal objetivo criar um estilo único que valorize os encantos de cada mulher.

Além do portfólio VIP, Naty Kuprian, possui um pret-a-porter reduzido das mais variadas peças de bordados artesanais preocupando-se sempre com a exclusividade de sua criação.

Detalhista e dedicada em conceber imagens especiais também oferece consultoria personalizada que inclui maquiagem, figurino e acessórios, criando toda a atmosfera para sessões inesquecíveis de fotos.

O conceito ousado criado por Naty Kuprian ja é reconhecido mundialmente pelos photo shootings realizados em Milão, Londres, Miami,São Paulo ,Paris, Ibiza e Dubai em parceria com o fotografo Glauber Bassi.

Christian Montecinos/Asikmp

