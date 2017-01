Modelo fitness Elaine Ranzatto e jogadora de vôlei Geicy Djamila fazem aula de muay thai

A atleta fitness e empresária Elaine Ranzatto e a jogadora de vôlei Geicy Djamila fizeram uma aula de muay thai com o professor Allan Niterói, que está mudando os conceitos do MMA (artes marciais mistas) em Angola, na África.

"O Allan Niterói nos deu uma aula sensacional. Apesar de atletas, ficamos impressionadas como o muay thai trabalha todo o nosso corpo", exalta Elaine Ranzatto, diretora da MF Models Angola e atleta de fisiculturismo.

"Já tive muitos estilos, da gostosa para musculosa e hoje não me adapto mais a esses shapes pois competi durante um ano e fui obrigada a apresentar um shape mais fitness e seco. Hoje treino para manter esse corpo que adquiri para o palco. É difícil, mas mantenho um off limpo, ou seja, faço uma alimentação saudável mesmo sem competir e sigo uma dieta menos rigorosa", conta a loira de 37 anos que mora em Luanda, capital da Angola.

Elaine Ranzatto explica que vai para a academia duas vezes ao dia: "Pela manhã mantenho meu AEJ (cardio em jejum). Faço de 40 minutos a uma hora em intensidade moderada, protocolo passado pelo coach Kamiskao. Faço de 100 a 200 abdominais após AEJ e treino panturrilhas todos os dias. À noite, no segundo treino, é hora de pegar peso e faço minha musculação diária. Meus treinos são divididos em dia de membros inferiores: perna. E membros superiores: braços, ombros, costas... Faço as divisões de acordo com as instruções de treino da coach Caroline Zawadaski. E ao fim de cada treino de musculação ainda pratico um novo cardio. Três vezes na semana treino muay thai com o coach Allan Niteroi Coelho e o resto da semana faço 30 minutos de esteira, inclusive aos sábados e domingos".

