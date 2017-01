Te cuida Lucas Lucco! Saiba como o cantor sertanejo Saulo, da dupla com Anna, ficou sarado em 10 meses

Se você adora sertanejo universitário e o uso os sites de compartilhamento de vídeo para ouvir suas canções favoritas, com certeza um vídeo do cantor Saulo de Tarso já foi sugerido para você!

Saulo ficou famoso ao lado de sua parceira de dupla Anna por criar "mashups", que são a soma de duas canções famosas de segmentos distintos. No caso da dupla a união era feita por músicas estouradas do sertanejo atual com canções internacionais famosas. Mas além do talento inquestionável da dupla Anna e Saulo, que tem tudo para ser a nova sensação da cena musical em 2017, o que tem chamado a atenção nas mídias sociais é a forma física do cantor.

Depois de feras como Lucas Lucco, Gusttavo Lima e Eduardo Costa ficarem reconhecidos pela forma física, Saulo aparece em fotos nas mídias sociais que comprovam que o cantor não tem descuidado dos treinamentos e da alimentação saudável. Pelo contrário! É nítido que além da paixão pela música, as atividades físicas sempre são assunto em suas redes sociais. Mas não adianta ficar de olho, pois o belo cantor é compromissado e faz questão de mostrar todo o romantismo no dia a dia com sua namorada.

O responsável pela boa forma de Saulo é o coach brasileiro Rubens Gomes, dono da Overall Team, assessoria de treinamento e nutrição com sedes no Brasil e Estados Unidos e que monitora clientes em 10 países.

Rubens Gomes contou o que tem feito com o cantor nos últimos 10 meses: "Saulo veio em busca de melhorar sua capacidade física pois os shows consomem muita energia e ele precisa de uma alimentação específica para estes dias. Contudo, prescrevemos uma rotina de treinamento que ajustasse um físico mais atlético e menos volumoso pois ele tem muita facilidade em ganhar massa muscular e isso não pegaria bem perante as câmeras". Além de cuidar do cantor, o coach internacional monitora celebridades como Veridiana Freitas, Nagila Coelho e Claudia Alencar.

Vale a pena ficar de olho na carreira desta dupla e de brinde ver mais um colírio para o público feminino surgir!

Fabiano de Abreu/Asimp