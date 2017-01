Alessandra Batista mostra corpão em ensaio e diz que este ano não desfila

A legendete Alessandra Batista, também atleta campeã do Garota Nabba Rio Fitness 2016, será mais uma baixa que teremos neste carnaval. Devido a crise, muitas musas que vimos nas escolas de samba do Rio e de São Paulo no ano passado não desfilarão este ano, como é o caso de Alessandra Batista.

"Estou investindo em meus cursos, nos estudos e na minha carreira como atleta, carnaval sai caro, são muitos gastos, por mais que seja convidada da escola e tenha regalias, sempre tem muitos gastos. Por isso decidi não aceitar os convites para desfilar este ano." Disse Alessandra Batista.

Focada na carreira e no mercado da moda onde a modelo é bastante contratada, Ale, como é carinhosamente chamada, fez um ensaio para a marca DMfit nos estúdios Woods de São Paulo.

Ano passado Alessandra Batista foi Imperatriz de Bateria da escola de samba paulistana Imperador do Ipiranga.

Christian Montecinos/Asimp

