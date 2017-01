Veridiana Zero, zero açúcar e corpão na Sapucaí 

Veridiana Freitas lançou o 'Veridiana Zero', zero açúcar, zera carboidratos, zero festas. Este é o objetivo da modelo e atriz que atualmente tem 30% de gordura corporal e promete chegar na Sapucaí com 20%. Vamos gravar as medidas da beldade loira e ver se ela vai alcançar seu objetivo, Veridiana tem 103 de quadril, 94 cm de busto, 80 de cintura, tudo com 1,68 de altura.

"Agora que falta um mês para o carnaval, estou mais rigorosa que nunca. Vou cortar carboidratos até o dia 25 de fevereiro. Estou fazendo 2x por semana aeróbico em jejum, 4 x por semana academia normal. Minha geladeira só tem frango desfiado, carne moída e purê de batata doce.

Veridiana Zero, zero festa, zero tudo, quero chegar com um corpo legal na Sapucaí, me chamem para jantarzinhos e olhe lá, pois minha janta será dieta." Disse Veridiana Freitas

Veridiana estreia no carnaval como musa da escola Acadêmicos da Rocinha.

Fabiano de Abreu/Asimp

