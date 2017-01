Rolândia, 73 anos de emancipação política

Sábado, 28 de Janeiro de 2017, dia em que Rolândia completa 73 anos de emancipação política, desejamos que cada munícipe seja um ponto de apoio nesta construção diária, com valores sólidos, que ajude preparar as crianças e jovens, neste processo contínuo de transformação juntos com a administração em um objetivo comum de devolver nossa cidade aos trilhos do desenvolvimento, resgatar a auto estima de nossa gente e o orgulho de pertencer a essa rica e fértil terra roxa do norte do Paraná.

Semear ações e colher conquistas, buscando no presente o futuro, buscando sempre novos projetos e aceitando o desafio de fazer mais e melhor, não desistindo e não perdendo de vista a esperança.

Acreditando nisso que a nossa equipe vem trabalhando com afinco, superando dificuldades, transpondo obstáculos, para promover qualidade de vida melhor para todos.

Façamos uma prece neste aniversário de Rolândia, vamos pedir a Deus por todos nós, saúde e sabedoria, para que toda energia positiva de um povo seja absorvida pela nossa cidade. Rolândia merece que lutemos por ela, pela saúde, educação, segurança, transportes, pela infra-estrutura, pela ação social, pelo emprego e renda. Mais cidadania, habitação, proteção ao meio ambiente, apoio as iniciativas comunitárias, às crianças, aos jovens, adultos e à melhor idade. Mais entusiasmo, esperança e satisfação pessoal tanto para os homens do campo, como da cidade. Tudo isso, ainda é pouco para quem merece muito mais.

Tenho certeza que juntos ao final de 4 anos olharemos para trás com a sensação de dever cumprido e que fizemos o melhor, conquistando uma cidade melhor para todos, mais justa e com a qualidade de vida que Rolândia merece!

Parabéns gente guerreira que tem vontade de vencer!

(E se unida marchares, gentil,

Teu progresso, ninguém deterá.

Sempre avante, em favor do Brasil,

Por tua glória, também Paraná).

Parabéns Rolândia pelos 73 anos de emancipação política!

Que Deus abençoe nossa cidade!

Dr. Francisconi - Prefeito Municipal de Rolândia