Procon-LD divulga pesquisa sobre preços de combustíveis em Londrina

Foram consultados 70 estabelecimentos comerciais; lista completa dos postos e seus preços está disponível em www.londrina.pr.gov.br/procon

O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-LD) realizou, na última quinta-feira (26), uma pesquisa para avaliar os preços de combustíveis que estão sendo praticados pelos postos de Londrina.

Ao todo, foram consultados 70 estabelecimentos comerciais. Nestes locais foram solicitados os preços atuais cobrados pelo etanol (álcool) e gasolina comum.

De acordo com o levantamento, o preço médio da gasolina comum, verificado, foi de R$ 3,71. O preço mínimo apontado foi de R$ 3,54 e o preço máximo R$ 3,99.

Já o valor médio do etanol foi de R$ 2,91, tendo como preço mínimo R$ 2,67 e o máximo R$ 3,09.

O coordenador do Procon-LD, Gustavo Richa, informou que essa pesquisa não estava sendo realizada desde abril de 2014 e, agora, retorna à pauta de serviços prestados pelo órgão. “Permitir o acesso às informações sobre os preços de combustíveis praticados na cidade é útil e traz benefícios para a população, que pode saber onde encontrar um produto com menor preço”, afirmou.

Do total de estabelecimentos consultados, oito postos se recusaram a fornecer informações. A pesquisa completa pode ser feita pelo endereço www.londrina.pr.gov.br/procon (acessar Setor de Pesquisa no menu esquerdo).

Inicialmente, a intenção do Procon-LD é fazer com que este levantamento seja realizado e divulgado uma vez por mês. “A pesquisa é mais uma ação que vem para somar com os trabalhos de fiscalização realizados regularmente em mercados, comércios e outros estabelecimentos da cidade, além do atendimento a denúncias registradas por munícipes e solicitações do Ministério Público”, completou.

Para tirar dúvidas e obter esclarecimentos a respeito dos serviços desenvolvidos pelo Procon-LD, o contato é o telefone 151 ou 3356-0047.

