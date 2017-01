Município cadastra pedidos para isenção do IPTU

Tipo de isenção Critérios Documentos necessários

63 anos - Possuir um único imóvel, e nele residir - Renda Bruta (casal) não superior a cinco salários mínimos - RG e CPF (casal) - Certidão de Casamento ou Nascimento (se solteiro) - Comprovante de rendimentos do casal - Carnê do IPTU do ano atual - Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) - Recibos de aluguel (se parte do imóvel for alugado) - Última declaração do Imposto de Renda - Formal de partilha da separação (caso seja separado ou divorciado)

Viuvez - Possuir um único imóvel, e nele residir - Renda Bruta não superior a cinco salários mínimos - RG e CPF (casal) - Certidão de Casamento e Atestado de Óbito - Escritura Registrada - Comprovante de rendimentos - Carnê do IPTU do exercício atual - Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) - Recibos de aluguel (se parte do imóvel for locado) - Última declaração do Imposto de Renda - Formal de partilha ou declaração de inexistência

- Portador de deficiência física, com incapacidade total e permanente para o trabalho - Possuir um único imóvel, e nele residir - Renda Bruta (casal) não superior a cinco salários mínimos - RG e CPF (casal) - Certidão de Casamento ou Nascimento (se solteiro) - Comprovante de rendimentos - Carnê do IPTU do exercício atual - Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) - Recibos de aluguel (se parte do imóvel for locado) - Última declaração do Imposto de Renda - Laudo médico que ateste a incapacidade permanente para qualquer atividade laboral, ou - Carta de concessão de aposentadoria por invalidez, do INSS

- Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) - Ter sido combatente da FEB durante a 2ª Guerra Mundial; ou - Viúva de ex-combatente da FEB - RG e CPF - Certificado de Combatente da Força Expedicionária Brasileira - Certidão de Casamento e Atestado de óbito (se for viúva)

- Templos religiosos - Imóvel próprio da entidade ou de propriedade de terceiros, locados para igrejas - Imóvel alugado: contrato de locação - Imóvel próprio: escritura registrada - Estatuto Social da Entidade Religiosa devidamente registrado - CNPJ

- Entidades assistenciais - Possui propriedade do imóvel - Atividade desenvolvida deve ser relacionada com sua finalidade essencial - Estatuto Social devidamente registrado - Declaração de Utilidade Pública Municipal - Registro nos Conselhos Federal e Municipal de Assistência Social