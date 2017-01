Secretaria do Trabalho participa de Feira de Empregabilidade

A SMTER irá ofertar as vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no evento entre hoje e amanhã

A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) participa hoje e amanhã (31), da Feira de Empregabilidade promovida pela Unopar. Os funcionários da SMTER vão ofertar as vagas do Sistema Nacional de Emprego (Sine) no evento, onde irão cadastrar os trabalhadores para as vagas de interesse e posteriormente encaminhá-los às entrevistas. O evento será no campus Catuaí, na Rodovia Celso Garcia Cid e o estande da Secretaria funciona das 8h30 às 13 horas.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, a Feira é uma oportunidade para a secretaria expandir seu público. “O trabalhador que vai ao nosso prédio tem um perfil diferente do que vai à Feira. Todos que estiverem no evento terão acesso às vagas do Sine e quem ainda não conhece o nosso atendimento passará a saber que realizamos esse importante trabalho na cidade e de forma gratuita”, ressaltou o secretário.

Na última Feira de Empregabilidade a SMTER realizou mais de 150 encaminhamentos de trabalhadores durante os dois dias de evento. Diariamente a Secretaria funciona das 8 às 17 horas, na rua Pernambuco, 162. O atendimento é feito individualmente e a distribuição de senha vai até as 12 horas. É possível verificar as vagas disponíveis no site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. Mais informações pelo telefone 3373-5700.

