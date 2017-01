Assaí - Diretores das escolas e Secretaria de Educação se preparam para o início do ano letivo de 2017

Tendo como objetivo a preparação para o início do ano letivo de 2017, a Secretaria Municipal de Educação realizou na sexta-feira (27) uma reunião geral com todos os diretores e coordenadores das escolas municipais e centros de Educação Infantil para juntamente com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, traçarem as estratégias para o ano letivo que começará no dia 08 de fevereiro.

Durante a reunião foi apresentado o plano de ação para 2017 assim como todos os projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano.

Até o momento a rede municipal conta com 1731 alunos matriculados na educação infantil, fundamental e especial.

COM/PMA