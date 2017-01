Arapongas - Prefeito integra diretoria executiva da AMEPAR

Na última sexta-feira(27), durante uma Assembleia Geral Extraordinária, realizada no auditório do CISMEPAR, foi anunciada a nova diretoria executiva da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema(AMEPAR), biênio 2017/2018. Dos 22 prefeitos convocados para a assembleia, 19 compareceram, elegendo a nova diretoria.



O prefeito Sergio Onofre integra a mesa diretora ocupando o cargo de 2º Secretário.



O posto de presidente é ocupado pelo prefeito de Centenário do Sul, Luiz Nicácio, Ciro Brasil de Oliveira e Silva(prefeito de Jaguapitã) como vice-presidente, Dirceu Urbano Pereira(prefeito de Jataizinho) 2º vice-presidente, Tide Balzanelo(prefeito de Sertanópolis) 1º secretário, João Colonieze(prefeito de Ibiporã) 1º tesoureiro e Fábio Andrade(prefeito de Porecatu) como 2º tesoureiro.



Na oportunidade, foi realizado uma prestação de contas dos últimos dois anos, e novos projetos foram discutidos para a melhoria da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema(AMEPAR), com a capacitação em áreas como saúde e educação.



Durante a reunião, Sergio Onofre aproveitou para convidar os prefeitos de outros municípios a integrarem o Consórcio Intermunicipal de Segurança Pública e Cidadania(Cismel), que atualmente conta com 10 cidades. “Quero convidar todos aqueles que querem realmente fazer parte deste importante consórcio, que tem como objetivo reforçar a segurança dos municípios”, salientou Sergio Onofre.

COM/PMA