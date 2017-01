Clima de tranqüilidade marcou concurso da Câmara

Candidatos a uma vaga na Câmara de Vereadores enfrentaram a chuva para chegar aos 17 locais de provas; ausentes somaram quase 30% dos inscritos

Apesar da chuva e da tradicional correria de “última hora” dos candidatos, o concurso público da Câmara Municipal de Londrina realizado na tarde de ontem (29) ocorreu em clima de absoluta tranqüilidade, registrando-se, no entanto, um significativo número de ausentes. Do total de 12.400 inscritos, 3.588 não compareceram para participar das provas aplicadas no campus da UEL e em escolas localizadas nas regiões Sul e Central da cidade, totalizando 17 locais. Os candidatos concorreram a cinco vagas de nível médio e 10 de nível superior.

De acordo com informações da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da Universidade Estadual de Londrina, que organiza o concurso, para a função de técnico legislativo foram registradas 2.687 ausências, ou seja, 28,89% das 9.300 inscrições homologadas. Já para os cargos de nível superior que contavam com 3.100 inscritos, 901 não compareceram para fazer as provas, ou seja, 29,06% dos candidatos. Para a professora Cristiane Medina, coordenadora da Cops, o índice de ausentes é alto. “Acredito que a chuva e a grande concorrência possam ter contribuído para intimidar os candidatos inscritos uma vez que este índice não é normal, é alto”, avalia Cristiane Medina informando ainda sobre a total normalidade durante a aplicação das provas.

Prova bem elaborada - Candidatos ouvidos ao final da prova consideraram o teste bem elaborado. A maior dificuldade para alguns deles foram as questões de raciocínio lógico. “O nível da prova foi muito bom, achei bem tranquilas as questões de português e de conteúdo específico, mas as de matemática estavam bem difíceis”, relatou a advogada Isabela Zanutto, uma das primeiras a concluírem a prova para técnico legislativo, por volta das 16 horas, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco.

A mesma avaliação foi feita pelo enfermeiro André Luiz da Rosa, que veio de Curitiba para concorrer a uma vaga de nível técnico “Em relação a outros concursos que tenho feito, a prova estava muito bem feita, mas as questões de matemática realmente estavam difíceis.” Já a londrinense Rosângela Araújo, formada em direito e em letras, definiu a prova como “bem dosada”. Segundo a candidata a uma vaga na área técnica, as questões exigiam bastante atenção do candidato, porém estavam bem formuladas. “A prova de língua portuguesa tinha muito conteúdo de gramática, como dever ser”, avaliou Rosângela.

Contratações - Por meio do teste seletivo realizado na tarde deste domingo a Câmara vai contratar cinco técnicos legislativos – cujo requisito mínimo é a apresentação do diploma de conclusão do ensino médio – e 10 profissionais de nível superior. Serão selecionados dois advogados, um analista de informática, um analista de recursos humanos, um jornalista, um relações públicas, um revisor de textos, dois contadores e um bibliotecário, sendo este último para cadastro de reserva. Além das provas objetiva e discursiva, os candidatos a uma vaga de nível superior também entregaram neste domingo a documentação necessária para prova de títulos.

Nesta segunda-feira (30), a partir das 17 horas, a Cops/UEL (www.cops.uel.br) divulgará a prova e o gabarito provisório das questões objetivas, iniciando-se na seqüência o prazo para recursos (www.cops.uel.br). O resultado final do concurso será divulgado no dia 28 de março, depois de vencidas todas as etapas de divulgação dos resultados das provas e dos recursos conforme prevê o edital divulgado no eletrônico da Cops/UEL.

ASCOM/CML