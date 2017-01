Porecatu - Servidores municipais terão reajuste salarial

O Projeto de Lei (PLE) do Executivo Municipal de Porecatu, que prevê o reajuste salarial de 6,58% para todos os servidores públicos municipais, inativos, pensionistas e secretários foi votado na última quinta-feira (26/01), em reunião extraordinária da Câmara Municipal.

Segundo informações da secretaria da Fazenda, há quase quatro anos não era realizado um aumento salarial. Vale destacar que o reajuste será para todos os servidores municipais.

De acordo com o chefe do executivo, Fábio Luiz Andrade (Fabinho), o reajuste tem como intuito promover a valorização profissional e trazer mais qualidade de vida aos servidores municipais. “Sabemos que nossos funcionários merecem salários cada vez mais justos e dignos. Estamos enfrentando uma das maiores crises financeira e política do país, e mesmo com todas as dificuldades, nossa administração prezará em honrar os compromissos com os funcionários”, explicou o prefeito.

COM/PMP