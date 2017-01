Confira como foi a primeira rodada do Campeonato Paranaense

Neste final de semana, teve início o Campeonato Paranaense de 2017. Após a vitória do J.Malucelli sobre o Cascavel no sábado, neste domingo outros cinco jogos encerraram a rodada, sendo três com empate. O destaque foi a goleada do Paraná Clube sobre o Foz do Iguaçu, por 5 a 0. Com os resultados, Paraná, J.Malucelli e Cianorte anotaram 3 pontos e dividem a liderança.

No Café

O Tubarão recebeu o Prudentópolis e sofreu o gol aos 31 minutos da primeira etapa, quando Edu Raposa mandou para as redes para abrir o placar. O empate do Londrina aconteceu na segunda etapa, aos 33 minutos, com Diego Alemão que marcou contra.

Na próxima rodada, o Prudentópolis encara o PSTC fora de casa, e o Londrina entra em campo apenas no dia 15, pois teve seu jogo contra o Rio Branco adiado em função da disputa da Primeira Liga.

Confira os gols:

Na Vila Capanema

Jogando em casa, o Paraná Clube foi para cima do Foz do Iguaçu desde o início da partida, marcando seu primeiro gol logo aos três minutos de jogo, em cabeceio após cobrança de falta. Aos 35 minutos, em cobrança de pênalti, Zezinho marcou mais um e, ainda no primeiro tempo, Alex Santana deixou o seu.

Na volta do intervalo, Rayan fez o quarto gol paranista aos 16 minutos e, já nos acréscimos, Bruno Catanhede fechou o placar em 5 a 0, deixando o Tricolor na liderança em função do saldo de gols.

Na próxima rodada, o Paraná Clube recebe o Cianorte, na Vila Capanema, enquanto o Foz do Iguaçu joga contra o J.Malucelli, em casa.

No Albino Turbay

Com ingressos esgotados, o Cianorte recebeu o Coritiba e bateu o Alviverde por 1 a 0. O único gol do jogo saiu aos 20 minutos do segundo tempo e deixou a equipe do interior dividindo as primeiras colocações ao final da rodada.

No meio de semana, o Cianorte encara o Paraná Clube, em Curitiba, enquanto o Coritiba vai a Cascavel onde enfrenta os donos da casa.

No Ubirajara Medeiros

Em Cornélio Procópio, o PSTC recebeu o Toledo e as equipes ficaram no empate em 1 a 1. O time da casa abriu o placar no início do jogo, aos 8 minutos, quando Carlos Henrique balançou a rede. Mas Falver marcou e o Toledo chegou ao empate aos 40 minutos da etapa complementar, dando um ponto a cada uma das equipes.

Na segunda rodada, o PSTC recebe o Prudentópolis, enquanto o Toledo não entra em campo. A partida entre Toledo e Atlético ainda não tem data para acontecer, aguardando o resultado atleticano na Copa Libertadores.

Na Estradinha

O Rio Branco voltou a disputar uma competição profissional na Estradinha ao recebeu o Atlético neste domingo. E o Rubro-negro saiu na frente ao balançar as redes com Matheus Anjos, aos sete minutos de jogo. Porém, o time da casa empatou no primeiro minuto da segunda etapa, fechando o placar em 1 a 1. O gol aconteceu com o zagueiro Darlan.

Atlético e Rio Branco “folgam” na rodada do meio de semana pelo Paranaense. O Rubro-negro disputa a Copa Libertadores, na Arena da Baixada, enquanto o Rio Branco aguarda seu jogo com o Londrina acontecer no dia 15. O Tubarão disputa a Primeira Liga nesta semana.

COM/FPF