Sai amanhã (31) 2ª chamada do Vestibular UEL

A Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS) divulga nesta terça-feira (31), ao meio dia, a 2ª chamada do Vestibular 2017 da UEL. A lista de convocados estará disponível no endereço cops.uel.br. Os convocados deverão fazer a pré-matrícula a partir desta terça-feira, às 14 horas, até 23h59min da quinta-feira, dia 2 de fevereiro. A pré-matrícula é realizada no endereço portaldoestudante.

A postagem à Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da documentação de matrícula deve ocorrer no período de 31 a 3 de fevereiro. As aulas do ano letivo 2017 começam dia 17 de abril.

Agência UEL