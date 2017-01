Sincolon sedia debate sobre agilidade na abertura de novos negócios

O Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região - Sincolon (Av. Souza Naves, 771) sedia debate, amanhã, terça-feira (31), 9 horas, sobre um tema de grande interesse econômico para o município: como desburocratizar os processos públicos, facilitando a abertura de novos negócios.

Além de diretores do Sincolon, entidade presidida por Geraldo Sapateiro, estão confirmadas as presenças do vereador Felipe Prochet – que teve o tema como uma de suas bandeiras na campanha eleitoral -, o secretário da Fazenda, Edson Antonio de Souza; o presidente do Sescap, Jaime Cardozo; o diretor da Acil, Angelo Pamplona, e o diretor do Sebrae, Heverson Feliciano. Também haverá um representante do Ippul. O debate é aberto à comunidade interessada.

O evento é um desdobramento de recente visita do vereador Felipe Prochet ao Sincolon para iniciar o debate e coleta de dados para elaboração de um projeto de lei que visa tornar os processos públicos para abertura de novos negócios mais ágeis. Entre os temas propostos para discussão estão EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança), Plano Diretor, zoneamento e liberação de alvarás.

Asimp/ Sincolon