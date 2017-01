CMTU inicia sinalização dos jardins Tocantins, Palmas e Residencial do Café

Trabalho nos bairros da região Norte deve durar até o fim de semana

A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) iniciou, na manhã de ontem (30), a recomposição da sinalização viária no Residencial do Café e nos jardins Tocantins e Palmas, região Norte de Londrina. O trabalho envolve a limpeza, reforma e implantação de placas, bem como a pintura e o reforço das inscrições no asfalto. A expectativa é que as atividades no local sejam finalizadas até o próximo sábado (4), mas o cronograma pode sofrer alterações em função da chuva.

De acordo com o diretor de Trânsito da CMTU, Hemerson Pacheco, a escolha dos bairros ocorreu devido ao tempo em que a região estava sem receber as melhorias. “Segundo os nossos levantamentos, existem pontos em Londrina que estão há cerca de 10 anos sem reforço na sinalização. São locais com pinturas e placas precárias ou inexistentes e, dentro dessa perspectiva, o objetivo é levar o serviço público até essas regiões”, afirmou.

O projeto na área prevê a colocação de 32 novas placas, sendo 28 de parada obrigatória e quatro indicando a presença de escolares. O trabalho também envolve a reforma de outras 20 e a lavagem de 55 placas, cuja visualização encontrava-se prejudicada pela ação do tempo e pelo acúmulo de poeira.

Na parte de sinalização horizontal, a previsão é pintar completamente 49 legendas “Pare”, enquanto 50 com tintura parcialmente apagada receberão reforço. As atividades envolvem ainda a execução de duas faixas bicolores na Rua Café Sumatra, em frente à Escola Municipal Sonia Parreira Debei, a pintura de dois quebra-molas, e a implementação de 12 avisos “Devagar” em pontos avaliados como perigosos.

Segundo Pacheco, o trabalho da CMTU vem para disciplinar os condutores que trafegam pela região, colocando limites ao trânsito local e favorecendo uma mudança de comportamento. “Muitos motoristas até desejam seguir as normas de circulação, mas em diversos casos eles se veem em dúvida quanto às regras para determinada via. Nesse sentido, entendemos que as melhorias implementadas impõem uma nova maneira de se dirigir e entender o trânsito nas regiões contempladas”, avaliou o diretor.

Ele contou que, ainda na manhã desta segunda-feira, a diretora da escola e alguns moradores buscaram as equipes de sinalização para agradecer o serviço realizado. “O pessoal ficou bastante feliz, disse que certamente as intervenções irão trazer mais segurança aos condutores, estudantes e pais de alunos que utilizam as ruas dos bairros. Esperamos que isso se confirme, já que toda atuação da nossa diretoria de trânsito ocorre no sentido de diminuir os índices de acidentes e mortes nas vias da cidade”, disse Pacheco.

