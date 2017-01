Prefeitura divulga decreto com feriados de Londrina em 2017

Estão programadas 15 datas sem expediente nos órgãos municipais; feriado de Carnaval será celebrado no dia 28 de fevereiro

A Prefeitura de Londrina publicou ontem (30), via Jornal Oficial do Município (edição 3.183), o Decreto nº 111, assinado pelo prefeito Marcelo Belinati, que estabelece o calendário de feriados em Londrina para 2017. O decreto, que reúne os dias em que não haverá expediente nos órgãos da administração direta e indireta, pode ser acessado pelo endereço goo.gl/z2QSZW (link reduzido).

Ao todo estão programados 15 feriados para este ano, iniciando pelo Carnaval, que será celebrado no dia 28 de fevereiro (terça-feira). O decreto estabelece que a véspera (segunda-feira, 27) será ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

Nos dias 1º de março e 26 de dezembro, o expediente do Município irá ocorrer das 12 às 18 horas. O documento ainda dispõe que os servidores dos órgãos que prestam serviços essenciais à população deverão ser escalados, de acordo com a exigência, para que não exista interrupção e nem seja comprometida a qualidade dos serviços.

O conteúdo determinado por meio do decreto não se aplica aos servidores das escolas da Rede Municipal de Ensino, que dispõem de calendário específico de atividades.

Feriados de 2017

28 de fevereiro de 2017 – Terça-feira de Carnaval

14 de abril de 2017 - Sexta-Feira da Paixão

16 de abril de 2017 - Páscoa

21 de Abril de 2017 – Tiradentes;

1º de Maio de 2017 – Dia do Trabalho

15 de junho de 2017 - Corpus Christi

23 de junho de 2017 - Sagrado Coração de Jesus – Padroeiro da Cidade

7 de Setembro de 2017 – Independência do Brasil

12 de Outubro de 2017 – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro de 2017 – Dia do Funcionário Público Municipal

2 de novembro de 2017 – Finados

15 de novembro de 2017 – Proclamação da República

20 de novembro de 2017 – Dia da Consciência Negra (Suspenso por Liminar - ADIN 1157221-5 – OE)

10 de dezembro de 2017 – Aniversário da Cidade de Londrina;

25 de dezembro de 2017 – Natal.

N.com