Guardas Municipais se capacitam sobre a Patrulha Maria da Penha

Curso faz parte do aperfeiçoamento continuado da categoria; esta é a quarta turma que participa da formação

Nesta terça e quarta-feira (31/01 e 1º/02), cerca de 30 agentes da Guarda Municipal irão participar de capacitação sobre a Patrulha Maria da Penha, com a equipe da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Londrina. Será no Tiro de Guerra, na Avenida Salgado Filho, 1334. Hoje o curso será ministrado das 8h às 16h40 e, no dia 1, das 8h às 11h40.

O curso faz parte do treinamento continuado dos guardas municipais e se insere no projeto de capacitação denominado “Estágio de Qualificação Profissional”, promovido pela Secretaria Municipal de Defesa Social, por meio da Guarda Municipal de Londrina. Esta é a quarta turma, de um total de 13, que passa pela capacitação iniciada em 2016. Além dos 30 agentes que estão participando da quarta turma, o curso já formou outros 90 agentes. A previsão é que até outubro todo o efetivo da Guarda Municipal participe da formação.

Segundo a gerente do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), Lucimar Rodrigues da Silva, os temas abordados serão: Violência de Gênero como Violação dos Direitos Humanos; A violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Os Serviços de Atendimento e Proteção à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Sexual no Município de Londrina; Contextualização da Patrulha Maria da Penha; Violência Institucional; O Papel da Delegacia da Mulher de Londrina e a Importância do Trabalho em Rede.

Sobre a qualificação - O objetivo do curso é cumprir o Decreto Federal n° 5.123, de julho de 2004, que prevê a reciclagem anual dos guardas municipais. A formação mantém o guarda municipal apto para desenvolver suas atividades e traz novidades contidas na legislação.

O conteúdo ministrado na capacitação é baseado na matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), segundo as necessidades e demandas do Município. O aperfeiçoamento totaliza 104 horas de aula, com abordagem teórica e prática.

N.com