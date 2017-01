Gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres muda de endereço

Serviço passará a ser concentrado em uma sala localizada na Cobab; demais atividades da pasta permanecem sem alteração de endereço

A Secretaria Municipal de Política para as Mulheres informa que, a partir de hoje (31), o gabinete da secretaria passará a funcionar em uma sala localizada na Companhia de Habitação de Londrina (Cohab), na Rua Pernambuco, 1.002. Os demais serviços realizados pela pasta permanecem sem alteração de endereço.

Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, o objetivo principal da mudança é proporcionar melhor acesso às mulheres e ao público em geral que procuram o gabinete, já que passará a funcionar em área central da cidade.

“A medida também faz parte da política de economia e contenção de despesas da administração, uma vez que, ao utilizarmos este espaço cedido pela Cohab, a secretaria estará economizando em aluguel, condomínio e outras despesas como água e luz”, informou.

Nádia reforçou a importância da Secretaria de Política para as Mulheres para o município de Londrina, que atua na busca pela igualdade entre mulheres e homens, incentiva a autonomia econômica da mulher e realiza ações específicas que buscam a eliminação de preconceitos e discriminação contra este público.

“Atuamos no enfrentamento a todas as formas de violência contras as mulheres e também realizamos outras ações conforme preconizam os planos nacional e municipal de Políticas para as Mulheres”, destacou. A secretária informou ainda que, durante esta semana, serão apresentadas as ações da pasta previstas para o ano de 2017.

N.com