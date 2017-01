Paranacidade promove encontro de prefeitos do Norte em Londrina

A Regional de Londrina do Serviço Social Autônomo (Paranacidade) promove no dia 9 um encontro de prefeitos da Região. Será na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon) e do Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL), na Avenida Maringá, 2.400.



O evento, voltado para prefeitos recém-empossados e em suas primeiras gestões, tem como objetivo debater sobre o Paranacidade, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano (SEDU), bem como suas ações, programas e projetos. De acordo com a coordenadora da Regional de Londrina, Mônica Sciarra Mandeli, a maioria dos prefeitos novos ainda não conhecem muito bem os trabalhos realizados pelas entidades.



"Quando eu entrei no Paranacidade, há quase um ano e meio, eu percebi, durante as solenidades ou representações das quais participava, que nem todos sabiam o que era o Paranacidade. Principalmente aqui em Londrina. Sabiam que era um órgão ligado ao Estado, mas não sabiam o que fazia e se atuava junto ou separado da SEDU", afirma.



Os prefeitos reeleitos e "antigos" também foram convidados. "Vai ser para todo mundo, mas principalmente para os prefeitos recém-chegados, pois muitos me perguntam sobre obras civis, pavimentações, compra de equipamentos e como fazer? A quem procurar? Como funciona? Então, queremos mostrar tudo isso a eles", diz Mônica.



No encontro, marcado para começar às 9h30 com um café da manhã, ainda serão esclarecidas questões como a importância do Plano Diretor Municipal, a capacidade de endividamento dos municípios e os trabalhos de engenharia e arquitetura.



O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, confirmou presença no evento. "Esta iniciativa é muito importante para elevarmos o nome da Secretaria e do Paranacidade e para divulgarmos os nossos trabalhos, não deixando os prefeitos com dúvidas e reafirmando que estamos à disposição de todos e que eles podem contar conosco", afirma Ratinho Junior.

AEN