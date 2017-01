Prefeitura cria plano de ação para concluir várias obras

Secretaria de Obras adequa andamento de várias obras, entre elas a duplicação da Av. Ibrahim Prudente, o prolongamento da André Sert e as novas pontes

A Secretaria Municipal de Obras criou um plano de ação para adequar o andamento de várias obras na cidade com o objetivo de dar celeridade a cada uma delas.

Segundo o secretário de Obras, Alexandre Ferreira, as obras de duplicação de 2,6 quilômetros da Avenida Ibrahim Prudente da Silva, na zona sul de Ibiporã, devem ficar prontas dentro de 90 dias. "A pavimentação asfáltica do trecho compreendido entre os Conjuntos Habitacionais Agenor Barduco e Miguel Petri deve levar cerca de 40 dias. Contudo, a execução de serviços das galerias de águas pluviais, colocação de piso em paver e sinalização horizontal e vertical dependerá de novos aditivos", informa Ferreira.

Quanto a uma das rotatórias da Ibrahim, no cruzamento com a Rua Alfredo Rodrigues, os postes já foram deslocados, mas a conclusão, que deve acontecer dentro de um mês, depende de novo recurso do município para o pagamento da empreiteira responsável e também da liberação de parte de um lote de terras que margeia a rotatória. Mais de R$5 milhões estão sendo investidos na duplicação de dois dos três lotes da via. O projeto prevê revestimento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) de cinco centímetros, para suportar o tráfego intenso da região. Além de receber duas faixas de rolamento de cada lado, estacionamento, ciclovia, passeio, canteiro central, três rotatórias. A obra ainda inclui terraplanagem, drenagem de águas pluviais, paisagismo, sinalização horizontal e vertical e iluminação no canteiro central.

Asfalto

A Secretaria de Obras tem como meta concluir cerca de 10 mil metros quadrados de pavimentação asfáltica, que vão melhorar em muito o fluxo do trânsito em Ibiporã em dois pontos estratégicos da cidade.

A obra de maior impacto é a que prevê a pavimentação (em andamento) da Avenida André Sert, no trecho entre a Rua Rui Barbosa até a Rua Eduardo Reginato, no Jardim Las Vegas. A pavimentação de mais de 7.700 m² em CBUQ deve ser concluída em março.

Outro trecho de 1.400 m² de asfalto que deverá estar pronto em duas semanas é o final da Av. Londrina, no cruzamento com a Rua Florestópolis, no Parque Residencial San Rafael, que liga à nova ponte do Ribeirão Lindóia.

Pontes

Uma das fases deste plano diz respeito às pontes em construção, em reparos ou ainda aquelas que precisam sair do papel para dar condições de acesso mais ágil e seguro para a população.

A ponte do Poço Bonito, que faz ligação com várias chácaras naquela região, deve ser entregue no próximo mês, segundo o engenheiro da prefeitura Luciando Pansardi Oro, responsável pela obra. Conforme o secretário de Obras, a ponte necessita de escavações nas duas margens do córrego para colocação de tubos de 1,5m de diâmetro. "Assim será aumentada a capacidade de vazão da água sem riscos de comprometimento da ponte, especialmente na época de muitas chuvas", argumenta Ferreira.

Já a ponte sobre o Córrego Bandeira, na continuação da Avenida Ibrahim Prudente da Silva, entre os conjuntos Agenor Barduco e Kaluana/Azaléia e Miguel Petri e Said Mustapha Issa, levará pelo menos 45 dias para ficar pronta. "Para a finalização da obra são necessários aportes financeiros por meio de empenho para os serviços de levantamento topográfico, terraplenagem, manutenção de bocas de lobo e a construção de meio fio nos dois lados da via", explica o secretário.

Já as adequações necessárias para melhorias na ponte sobre o córrego Irara, localizada Avenida dos Estudantes, entre o San Rafael e o Terra Bonita, terão de esperar mais um pouco, visto que é necessária a publicação de um contrato que autoriza a construção de um muro de arrimo.

"Estas obras são importantes para garantir mobilidade e segurança para pedestres e motoristas. A continuidade delas demonstra a preocupação da atual administração em resolver estas e outras questões que estavam pendentes", conclui o prefeito João Coloniezi.

COM/PMI