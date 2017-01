Sisu tem quase 2,5 milhões de inscritos; resultado já pode ser conferido on-line

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017 teve 2.498.261 inscritos, que obtiveram boas notas no último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Como grande parte deles optou por dois cursos universitários, as inscrições registradas chegaram a 4.880.047, quase o dobro.



A relação dos cursos procurados e as opções por estado vão ser divulgados pelo MEC nesta terça-feira, 31. Os inscritos disputam cerca de 238 mil vagas de graduação em universidades e centros tecnológicos federais e estaduais de todo o país.



As inscrições para o Sisu, ferramenta do MEC pela qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas com base nas notas do Enem, terminaram neste domingo, 29. O prazo foi prorrogado em 48 horas em atenção aos estudantes que enfrentavam dificuldades para acessar o sistema nos primeiros dias. Os resultados já podem ser conferidos na página do Sisu na internet.



O ministro da Educação, Mendonça Filho, avaliou positivamente o resultado do Sisu, sistema que distribui os estudantes de acordo com as notas do Enem. O exame teve 8,6 milhões de inscrições confirmadas. "Apesar de ter passado por algumas dificuldades, com instituições superiores e escolas ocupadas no ano passado, garantimos a aplicação da prova a todos os estudantes, mantendo a qualidade e equidade no processo. O resultado do Sisu se traduz em uma grande vitória para todos, em especial, os estudantes. Eu desejo boa sorte a todos."



Calendário – Quanto aos processos seletivos do Programa Universidade para todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o calendário permanece o mesmo. As datas de inscrição estão marcadas de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, para o ProUni, e de 7 a 10 de fevereiro, para o Fies.

COM/MEC