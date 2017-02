Prefeito anuncia Péricles Deliberador como seu líder na Câmara

Londrinense está em seu segundo mandato como vereador e garante que trabalhará com seriedade em prol do desenvolvimento da cidade

Na manhã de ontem (31) o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, anunciou o nome de seu líder na Câmara Municipal. A partir de agora, o vereador Péricles Deliberador assume o cargo.

De acordo com Marcelo, a escolha por Deliberador deu-se pela seriedade com a qual o vereador executa suas funções como homem público. “’Peca’ é um vereador que está no segundo mandato. Ele tem experiência, é uma pessoa extremamente séria, correta, trabalhadora, é de uma família tradicional de Londrina. E é reconhecido pelo trabalho como advogado e como homem público. Entendo que ele terá condições de colaborar muito com a cidade e continuará dando sua parcela de contribuição ao município”, acredita o prefeito.

O vereador disse que não esperava ser nomeado líder do prefeito na Câmara e que se sente honrado com o convite. “É uma missão que a gente tem que traçar nesse momento. Temos que trabalhar pela cidade e os projetos importantes que vierem, temos que defender e abraçar a ideia, para que Londrina consiga superar essa crise, que é nacional. Eu com certeza vou desenvolver meu trabalho com muita seriedade e vontade”, afirmou Deliberador.

O líder do prefeito na Câmara está em seu segundo mandato, o qual foi reeleito com 2.305 votos. O primeiro exerceu no período de 2013 a 2016. Ele é londrinense, nascido em setembro de 1962, no Distrito de São Luiz (região Sul de Londrina). É neto do pioneiro e fundador desse distrito, capitão Euzébio Barbosa de Menezes, que também foi vereador em Londrina durante a legislatura de 1947 a 1951. Deliberador é filho do desembargador aposentado Edson de Jesus Deliberador e de Guida Menezes Deliberador. É formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e exerce a profissão de advogado desde 1988.

