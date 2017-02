Conselho dos Servidores Inativos e Pensionistas elege membros

Membros são servidores aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município de Londrina

O Conselho Municipal de Servidores Inativos e Pensionistas do Município de Londrina elegeu sua primeira composição, que exercerá a função durante o biênio de 2017 a 2019. Os membros eleitos que receberam mais votos entre os aposentados foram Célio Torres, com 40 votos, Ana Cristina Pialarice Giordano, com 20 e Maria das Graças Vicelli, com 11. Como representante dos pensionistas foi eleito Milton Ciríaco Dias.

A proclamação do resultado será publicada em edital de ontem (31), no Jornal Oficial do Município e no hall de entrada da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml). A data para posse dos membros deverá ser definida nos próximos dias. Após a posse, os três membros efetivos e o representante dos pensionistas votarão os nomes para os cargos de presidente e vice-presidente do Conselho.

Os membros são servidores aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município de Londrina. Eles atuarão como representantes dos funcionários inativos e dos pensionistas, tendo voz ativa e participação efetiva no assessoramento das ações administrativas para a execução de políticas públicas vinculadas à área.

