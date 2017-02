Alunos da rede municipal participam de campanha solidária

No ano passado, estudantes de 33 escolas de conseguiram juntar mais de mil garrafas PET com lacres de alumínio

s alunos da rede municipal de ensino de Londrina estão participando da campanha “Eu Ajudo na Lata”, que visa arrecadar lacres de latinhas de alumínio para a compra de cadeiras de rodas. O lançamento da campanha foi realizado na tarde de segunda-feira (30), em que todas as 120 unidades escolares municipais foram convidadas a aderir à campanha solidária.

O objetivo da iniciativa é juntar o máximo possível de lacres de alumínio, que serão comercializados e sua renda será revertida na compra de cadeiras de rodas. As cadeiras serão doadas às instituições de caridade de Londrina. A cada 1.700 garrafas PET cheias de lacres é possível adquirir 10 cadeiras condutórias.

No ano passado, 33 escolas municipais participaram da ação e seus alunos conseguiram arrecadar mais de mil garrafas PET cheias de lacres. Segundo a organizadora da ação na Secretaria de Educação, Carla Cordeiro, por meio dessa parceria a Secretaria Municipal de Educação recebeu um equipamento para cadeirante, que hoje está sendo utilizada por um aluno com necessidades especiais.

“A campanha é uma forma de estimularmos a atitude solidária nas crianças, além disso, elas aprendem sobre a importância da reciclagem e das ações que ajudam na preservação do meio ambiente e garantem o desenvolvimento sustentável”, explicou Carla.

A entrega de todas as garrafas com os lacres arrecadadas pelos alunos será feita em agosto durante uma solenidade a ser realizada no Moringão. Essa campanha solidária é uma ação da Unimed Londrina em parceria com a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria de Educação. Aqueles que quiserem participar também podem ajudar deixando os lacres de alumínio em uma das sedes da Unimed ou em seus escritórios regionais.

