Caapsml altera horário de funcionamento a partir de hoje (1º)

Devido à reforma para modernização do prédio, a maioria dos setores da Autarquia terá o horário de atendimento reduzido

A reforma para modernização do prédio da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) teve início na semana passada. E por esse motivo, a Autarquia alterou o horário de funcionamento para alguns setores. A partir de hoje (1º), o atendimento será realizado das 12 às 18 horas. Irão funcionar das 8 às 18 horas somente os Ambulatórios Médico e de Fisioterapia, e o setor de Emissão de Guias.

Segundo o superintendente da Caapsml, Marcos Urbaneja, o principal objetivo da reforma é garantir segurança e um atendimento de qualidade aos servidores da Autarquia, seus usuários e beneficiários. “Infelizmente o prédio está em situação precária, com vazamentos, problemas graves na estrutura do prédio, e correndo o risco de sofrer interdição”, citou.

Urbaneja afirmou ainda que a Caapsml conta com a compreensão dos usuários e servidores, devido ao horário reduzido de atendimento e interdição dos andares, conforme o cronograma da reforma. “Estamos trabalhando em um ritmo acelerado, para terminar a parte superior o quanto antes. Assim que este andar for liberado, iremos alocar ali os setores de forma definitiva, enquanto a obra prossegue para o andar térreo e, em seguida, para o subsolo”, disse.

A conclusão da reforma do piso superior tem prazo estimado de quatro meses. Para o andar térreo, a previsão é de quatro a cinco meses e, no subsolo, as obras devem ser concluídas em cerca de três meses.

