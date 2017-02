UEL divulga 2ª chamada do Vestibular

Foi disponibilizada ontem (31) a 2ª chamada do Vestibular da UEL. A lista de convocados está disponível no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), endereço www.cops.uel.br. Os 172 convocados já podem fazer a pré-matrícula no endereço uel.br/portaldoestudante.

A pré-matrícula segue até as 23h59 de amanhã (2). A postagem à Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) da documentação de matrícula deve ocorrer até sexta-feira, dia 3 de fevereiro, endereço Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), km 380 Caixa Postal 10011 - Londrina / CEP: 86057?970. As aulas do ano letivo 2017 começam dia 17 de abril.

A Cops divulga a 3ª convocação na próxima terça-feira, dia 7.

Clique aqui para conferir a lista de convocados em 2ª chamada>

Agência UEL