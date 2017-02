Arapongas - Secretaria de Esporte acompanha melhorias no Centro Social Urbano

Na tarde da última segunda-feira (30) o secretário de esporte João Vagner Cavalari, esteve visitando o início da reforma dos vestiários e banheiros do Centro Social Urbano.



Segundo Cavalari, é de suma importância a revitalização deste espaço, não apenas dos vestiários mas também de toda a estrutura do Centro Social Urbano, uma vez que este é utilizado durante todo o ano tanto para o desenvolvimento das escolinhas como para a realização de competições como Jogos Escolares e Torneio 1º de Maio.



O secretário também visitou a retomada da construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). “Estaremos acompanhando de perto tanto as obras de reforma como de construção de novos centros esportivos, nosso objetivo é poder disponibilizar locais para a prática esportiva com reais condições de uso e que venham a atender a toda comunidade”, destacou.

COM/PMA