O prefeito Acácio Secci recebeu o anúncio do novo veículo, no dia 16 de Janeiro pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, durante encontro com o governador Beto Richa em solenidade no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba e agora já integra a frota municipal.

Um veículo zero para melhorar o serviço e atendimento de urgência e emergência para Assaí.

COM/PMA