Alunos da Rede Municipal voltam às aulas amanhã (2)

As aulas para os cerca de 5.600 alunos da rede municipal de ensino de Ibiporã (Ensino Fundamental anos iniciais, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Educação Infantil) voltam amanhã, 2 de fevereiro. Não houve alteração no horário de atendimento. As aulas do período matutino são das 8 às 12h e das 13 às 17 horas. Nas escolas de período integral o horário é das 8 às 16 horas.

A Secretaria de Educação informa que não haverá aulas no feriado de Carnaval, de 27 de fevereiro a 1º de março. O primeiro semestre encerra-se em 14 de julho.

Os professores e coordenadores retomaram as atividades na segunda-feira (30) para participar de uma formação continuada. Hoje (01), no Cine Teatro Padre José Zanelli, a secretária de Educação, Margareth Coloniezi, abrirá oficialmente o ano letivo 2017 com uma acolhida aos educadores e professores onde serão repassadas algumas orientações administrativas e pedagógicas.

De acordo com Margareth, na rede está tudo pronto para receber os alunos da Educação Infantil e também do Ensino Fundamental. "Foram realizados alguns reparos nos prédios e nos últimos dias a prioridade das equipes de capina e roçagem está sendo para as 29 instituições de ensino. Na Educação Infantil foi feito o chamamento de muitas professoras efetivas. Já para o Ensino Fundamental estamos convocando alguns profissionais para substituir as professoras que se aposentaram", informa a secretária.

COM/PMI