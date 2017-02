Escolinha de Futebol do LEC abre matrícula para nascidos em 2003

As vagas são limitadas e os treinamentos serão realizado as segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30. Os treinos terão início em 6 de fevereiro

A Escolinha de Futebol do Londrina Esporte Clube está com matrículas abertas para os nascidos em 2003. As vagas são limitadas e os treinamentos serão realizados as segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 15h30. As matrículas estão sendo realizadas no estádio Vitorino Gonçalves Dias de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As vagas disponíveis (27 para atletas que atuam na linha e 3 goleiros) serão disponibilizadas de acordo com a ordem de chegada dos pais e / ou responsáveis. Não haverá reserva de vagas pelo telefone. Os treinos terão início em 6 de fevereiro.

GOLEIROS

O LEC está em busca de goleiros para sua Escolinha de Futebol para os nascidos entre 2002 e 2009. Os pais e/ ou responsáveis devem procurar a secretaria do clube no VGD.

VALORES

- Taxa de matrícula no valor de R$ 140. Este valor inclui o uniforme para treinamentos composto por camisa, calção e meião.

- Os valores das mensalidades serão reajustados. A taxa de manutenção da escolinha terá o valor de R$ 120. Pagando até o dia 10 de cada mês, o clube concede o desconto de R$ 40. Desta forma pagamento o valor de R$ 80,00 pela taxa mensalidade.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

- No ato da rematrícula trazer duas fotos 3x4 e atestado médico comprovando aptidão para atividades físicas. Não serão efetuadas rematrículas sem os documentos solicitados.

- No retorno das atividades, os responsáveis deverão apresentar declaração de matrícula escolar do ano letivo de 2017, para inscrição dos atletas em competições.

Asimp/LEC