Invicto em Floripa, Tubarão vence Avaí e encaminha vaga

Pela 2ª Rodada da Copa da Primeira Liga, o Londrina Esporte Clube consegue manter a sua invencibilidade na competição e fatura mais uma vitória frente a mais um adversário catarinense. Desta vez, jogando no Estádio da Ressacada, o Tubarão 'engoliu' o Avaí Futebol Clube, fora de casa, e chega a liderança momentânea do torneio, passando o Paraná Clube, que enfrenta o Figueirense pela 2ª Rodada apenas no dia 24/02, dias após enfrentar o alviceleste pela terceira e última rodada do Grupo D. Na partida de hoje, em excelente cruzamento do meia Júlio Pacato pelo lado direito do ataque alviceleste, o atacante Safira, de peixinho, cabeçeou sem chances para o goleiro Douglas, que inclusive já havia feito ao menos três boas defesas no segundo tempo, evitando que o gol alviceleste saísse com certa antecedência. Após o retorno, o grupo 'vira a chave' e foca suas atenções novamente para o Campeonato Paranaense, onde no domingo enfrenta o Toledo Esporte Clube, fora de casa, pela 2ª Rodada do certame estadual.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data: 31 de Janeiro de 2017 – Terça-Feira

Horário: 19h00

Público Total: 1.637 pessoas

Renda: R$ 19.182,00

Gol: Safira aos 44' do 2° T

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 01: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 02: Mauricio Penna (RS)

Quarto Árbitro: Fernando Miranda (SC)

Avaí: Douglas; Léo Felipe, Salazar, Maurício e João Paulo; Ferdinando, Lucas de Sá, Gustavo Santos (Marcelinho) e Caio César; Santarém (Júnior Dutra) e Vitor (Iury). Técnico: Claudinei Oliveira.

Londrina: Alan; Igor Bosel, Luizão, Matheus e Igor Miranda; Germano (Júlio Pacato), França, Rafael Gava (Marcinho), Celsinho; Lucas Machado (Wellisson) e Safira. Técnico: Cláudio Tencati.

Asimp/SMSports